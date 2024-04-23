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Представники оборонної галузі Латвії скаржаться на недостатність державних замовлень

Також бізнесу заважають бюрократичні перепони для нарощування потужностей і розробки нових продуктів.

Представники оборонної галузі Латвії скаржаться на недостатність державних замовлень
Прапор Латвії
Фото: delfi.lv

23 квітня на засіданні однієї з комісій латвійського парламенту представники оборонної промисловості висловили критичну позицію щодо недостатнього державного фінансування інновацій, нестачі відповідних замовлень та бюрократичні перешкоди, передає Delfi.

Депутат Саейми Андріс Кулбергс, озвучуючи вимоги представників ОПК, сказав, що за їхніми даними, за останні сім років не збільшився обсяг участі місцевих підприємств у забезпеченні військових потреб країни.

Президент Латвійської конфедерації розвитку промисловості, підприємець Нормунд Бергс заявив, що запропоновані оборонним відомством гранти у розмірі 600 тисяч євро на створення прототипів "смішні", оскільки на такі роботи потрібно від одного до трьох мільйонів євро.

За словами Бергса, на розробку прототипу будь-якого пристрою або системи потрібно 1,5-2 роки, тому лише на зарплати фахівцях потрібно 1,2 млн євро. Банки кредити не дають, бо немає для цього підстав, поки бізнес не отримає гарантію від державного замовника.

Представник організації підприємців, президент Latvijas Mobilais telefons Юріс Бінде вказав на те, що окремих експертів Міністерства оборони не вдається або важко переконати в тому, що певний вид продукції, який вони побачили за кордоном, у Латвії буде виробляти дешевше, зручніше і краще.

Головною проблемою переходу від прототипу до виробництва є застаріла нормативна база, що не відповідає сучасним потребам.

Тести на впровадження нових продуктів та інші етапи мають бути системними, зазначають представники ОПК. Наприклад, для сертифікації нового транспортного засобу необхідно проїхати на ньому конкретну відстань дорогами загального призначення, що можна зробити лише за дозволом Дирекції безпеки дорожнього руху. Але дирекція такого дозволу не видає, оскільки транспортний засіб не має відповідної сертифікації. Тому необхідне втручання Саейми і уряду та зміни до законодавства, щоб усунути ці перешкоди.

Крім того, депутати Саейми відзначили, що попри велику підтримку України Латвія купує товари за кордоном. Як хороший приклад назвали досвід США, які виділяють допомогу Києву, і вона йде на потреби американської індустрії.

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