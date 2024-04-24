Північна Македонія обирає сьогодні президента

Посада президента у країні є здебільшого церемоніальною. На неї претендують сім кандидатів.

Сьогодні у Північній Македонії тривають вибори президента, який керуватиме довгоочікуваним вступом країни до Європейського Союзу.

Про це пише Associated Press.

За прогнозами, жоден кандидат не отримає 50% голосів, що необхідні для перемоги. Тому другий тур голосування, найімовірніше, відбудеться 8 травня ‒ одночасно з парламентськими виборами.

У Північній Македонії зареєстровано 1,8 мільйона виборців із 2,3 мільйона населення.

Посада президента у країні є здебільшого церемоніальною. На неї претендують сім кандидатів. Їхня виборча кампанія була зосереджена на вступі до ЄС, верховенстві права, боротьбі з корупцією та зменшенні бідності.

Останнє опитування Центру політичних досліджень і комунікацій показало, Гордана Сіляновська Давкова, яку підтримує опозиція, випереджає чинного президента Стево Пендаровскі на 3,6%.

Фото: EPA/UPG Кандидатка у президенти Північної Македонії від опозиції Гордана Сіляновська Давкова

61-річний Пендаровскі балотується на другий п’ятирічний термін за підтримки правлячих соціал-демократів країни. 70-річну Силяновську Давкову підтримує правоцентристська головна опозиційна коаліція ВМРО-ДПМНЕ (Внутрішня македонська революційна організація ‒ Демократична партія македонської національної єдності). Кандидати розійшлися в думках щодо того, як впоратися з наполяганням сусідньої Болгарії на тому, щоб Скоп’є закріпило в своїй конституції визнання болгарської етнічної меншини. Болгарія, яка є членом ЄС, заявила, що в іншому разі заблокує заявку Північної Македонії на членство в блоці.

Північна Македонія є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, але переговори про членство почалися лише в 2022 році, і очікується, що процес триватиме роками.