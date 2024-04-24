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Amnesty International звинуватила уряди Європи у "подвійних стандартах" щодо Гази

В організації відзначають "моральне падіння архітекторів післявоєнної системи". 

Amnesty International звинуватила уряди Європи у "подвійних стандартах" щодо Гази
Amnesty International оприлюднює річний звіт
Фото: EPA

Правозахисна організація Amnestry International оприлюднила річний звіт, у якому звинуватила уряди європейських країн у "подвійних стандартах" щодо війни на Близькому Сході.

Як пише Deutsche Welle, документ містить твердження, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок "всупереч своїм заявам, не веде зовнішню політику в інтересах прав людини".

Amnesty заявляють, що "Газа стала символом абсолютного морального падіння архітекторів післявоєнної системи, які брали на себе зобов'язання "ніколи знову".

Правозахисники закидають Ізраїлю та його союзникам "ведення кампанії відплати, яка перетворилася на колективне покарання" та "насмішку над базовими принципами міжнародного гуманітарного права".

    

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