Мобілізований чоловік, який помер від епілепсії дорогою в навчальний центр, був визнаний ВЛК придатним, – Лубінець

Мобілізований чоловік, який сьогодні на Закарпатті помер від епілепсії дорогою в навчальний центр, був раніше визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби”, – повідомив Лубінець.

Він зазначив, що відкрив провадження щодо ймовірного порушення прав людини. Лубінець запевнив, що ця ситуація надалі перебуватиме на його особистому контролі.

Також Лубінець повідомив, що його представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.

Раніше Лубінець зазначив, що співробітники ТЦК не можуть затримувати громадян України на вулицях. Він зауважив, що від таких дій не виграють а ні армія, а ні громадяни.

У лютому на Тернопільщині чоловік помер після перебування у військкоматі. Після розголосу трагедії у Бучачі люди вийшли до міської ради.