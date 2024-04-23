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47-а бригада спростувала повідомлення про переміщення в Очеретине

Бійці бригади не покидають бойові порядки в районі Бердичів, але допомагають суміжним підрозділам. 

47-а бригада спростувала повідомлення про переміщення в Очеретине
Очеретине
Фото: скріншот

47-ма окрема механізована бригада спростувала повідомлення про переміщення на позиції в Очеретиному Донецької області. Захисники цієї бригади не покидали бойові порядки в районі Бердичів.

Однак екіпажі "Бредлі", танкісти та оператори ударних дронів 47-ої бригади допомагають суміжним підрозділам. У бригаді припустили, що висновки про переміщення бійців зробили саме через те, що бойові машини бригади помітили на стику з сусіднім підрозділом. 

В бригаді наголосили, що бійці продовжують тримати визначені рубежі в районі Бердичів, що під Авдіївкою. І так вже два місяці. 

"До цього воїни нашої бригади чотири місяці утримували позиції в районі Степового, не допустивши оточення Авдіївки. Тоді ворог поніс безпрецедентні втрати: як в живій силі, так і техніці. Після чого російські окупанти перегрупувалися та змінили напрямок удару. Наразі в публічній площині ми спостерігаємо заяви, що 47-ма бригада зайняла позиції в Очеретиному. Ця інформація недостовірна, адже воїни не покидали свої бойові порядки в районі Бердичів", – додали військові. 

"Суспільне" пише, що сьогодні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що переважна частина селища контролюється Силами оборони, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Росіяни намагаються закріпитися в південній частині населеного пункту. 

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