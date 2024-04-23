Офіс Генпрокурора не називає мотивів такого вчинку нацгвардійця. Раніше слідство називало основною версією нестатутні відносини.

Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць Артемій Рябчук, який у січні 2022 року розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.

Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.

Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.

У суді засуджений свою провину визнав повністю.

На вирок суду він очікував під вартою.

Нагадаємо, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук у ніч на 27 січня 2022 року з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Ще пʼятеро осіб отримали важкі поранення.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити його місце перебування.

Згодом Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх показань.

На той час слідство розглядало три версії трагедії: психічне захворювання, дії за вказівкою ззовні для дискредитації правоохоронних органів і основна версія - розстріл через нестатутні відносини, тобто дідівщину. Відомча комісія встановила факти нестатутних відносин.

Після трагедії на "Південмаші" командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.