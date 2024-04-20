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Вбивство патрульного: на Вінниччині знайшли автомобіль підозрюваних

Пошук самих підозрюваних триває.

Вбивство патрульного: на Вінниччині знайшли автомобіль підозрюваних
місце вбивства патрульного на Вінниччині
Фото: Нацполіція

Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону повідомив, що на Вінниччині знайшли автомобіль підозрюваних у вбивстві патрульного та пораненні іншого поліцейського, повідомляє Укрінформ. 

"На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані особи. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна", – розповів Рихлюк.

Він зазначив, що підозрюваних продовжують шукати, на території Вінницької та суміжних областей проводиться низка слідчих і розшукових дій.

"Дані особи є військовослужбовцями Збройних сил України", – зазначив він.

  • 20 квітня близько 2 години ночі у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. 
  • В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарник поранений.
  • Сили оборони півдня повідомили, що підозрювані вже понад рік не пов'язані з 28-ю ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Однак згодом Сухопутні війська підтвердили, що підозрювані у вбивстві на Вінниччині – військовослужбовці однієї з частин. Командування заявило, що надасть максимальне сприяння у розслідуванні.
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