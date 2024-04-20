Вбивство патрульного: на Вінниччині знайшли автомобіль підозрюваних

Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону повідомив, що на Вінниччині знайшли автомобіль підозрюваних у вбивстві патрульного та пораненні іншого поліцейського, повідомляє Укрінформ.
"На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані особи. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна", – розповів Рихлюк.
Він зазначив, що підозрюваних продовжують шукати, на території Вінницької та суміжних областей проводиться низка слідчих і розшукових дій.
"Дані особи є військовослужбовцями Збройних сил України", – зазначив він.
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