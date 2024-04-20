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Росія атакувала Дніпровський район, загинула людина

Унаслідок атаки спалахнула пожежа.

Росія атакувала Дніпровський район, загинула людина
Фото: Іван Станіславський

Російські окупаційні війська 20 квітня атакували знову Дніпропетровщину.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, під обстріл потрапив Дніпровський район. У результаті нападу є одна жертва.

"Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік", - додав очільник області.

Через обстріл спалахнула пожежа, наразі її загасили рятувальники.

  • Нині три області, серед яких і Дніпропетровщина, зазнали обстрілів із боку Росії. Лунали вибухи у Запоріжжі і Харкові. Над Запоріжжям збили ворожий дрон, у Харкові був "приліт". 
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