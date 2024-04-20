«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець: млява реакція світу стимулює Росію продовжувати вбивати український народ

Попри неодноразові звернення до світових організацій, омбудсмен не побачив гідної реакції.

Лубінець: млява реакція світу стимулює Росію продовжувати вбивати український народ
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець різко розкритикував позицію міжнародних організацій відносно масованих обстрілів по Дніпру 19 квітня. 

"Росія відчуває безкарність та продовжує здійснювати терор проти України! Світ має діяти жорстко та рішуче!", — заявив він.

Про повільну реакцію міжнародних організацій щодо російських обстрілів по Україні Лубінець написав у Telegram.

"Після чергового ракетного удару, який РФ цинічно завдала по Дніпру та області, реакція світової спільноти виявилася досить млявою. Така поведінка міжнародних партнерів стимулює Росію продовжувати вбивати український народ. Чернігів, Дніпро, Харків, Херсон, Одеса Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг, інші міста та селища України день у день піддаються терористичним атакам. Українські громадяни щодня стають цілями для окупанта! Гинуть наші люди!", — наголошує Лубінець.

Уповноважений з прав людини направив звернення до ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ, інших міжнародних організацій, національних інституцій з прав людини, а також 50 комітетам з прав людини парламентів країн світу з метою публічного засудження таких дій, а також для надання Україні допомоги, зокрема додаткових систем ППО. 

"Гідної реакції міжнародної спільноти, я не побачив", — зазначив він.

"Право на життя — фундаментальне право кожної людини. Удари по мирних містах не можуть мати жодного виправдання, вони мають тільки одну мету – вбивати українців та вчиняти геноцид нашого народу. Ми не повинні допустити, щоб вбивство мирних громадян стало повсякденністю, на яку немає гідної та рішучої реакції! Безкарність варварських дій спровокує поширення агресії Росії не лише на Україну, а і далеко за її межі", — пише Уповноважений.  

Лубінець вкотре наголошує, що Україна потребує додаткових засобів захисту. "За кожен вчинений злочин росіяни повинні понести справедливе та безкомпромісне покарання!"

  • Через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинули 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies