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Зеленський дав інтерв'ю ЗМІ Бразилії і запросив Лулу да Сілву відвідати Україну

Також президент наголосив на важливості долучення країни до Глобального саміту миру.

Зеленський дав інтерв'ю ЗМІ Бразилії і запросив Лулу да Сілву відвідати Україну
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю бразильським журналістам.

Він наголосив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії, але тривалий Київ не міг донести країні правду про російське вторгнення. За словами глави держави, РФ продовжила політику СРСР і налагодила довгострокові відносини з Бразилією та просувала в цій країні свої пропагандистські наративи, як і загалом у Латинській Америці.

"І це ваш великий плюс, що журналісти Бразилії почали приїжджати в Україну, розуміти, що тут відбувається, і потім видавати цю інформацію", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та її президента Лули да Сілви у першому Глобальному саміті миру.

"Вважаю, що його присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України", – додав Президент.

Зеленський також сказав, що запрошує да Сілву відвідати Україну.

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