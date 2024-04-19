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Єрмак домовився з главою МЗС Угорщини про зустріч наступного тижня

Найближчим часом мають організувати зустріч Володимира Зеленського і Віктора Орбана.

Єрмак домовився з главою МЗС Угорщини про зустріч наступного тижня
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня. Після неї запланували телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків.

Єрмак і Сіярто наголосили, що двостороння комунікація відбувається за планом. Вони також домовилися продовжити докладати спільних зусиль для проведення найближчим часом зустрічі Володимира Зеленського і Віктора Орбана.

  • На початку цього місяця українська та угорська делегації узгодили 5 пунктів, запропонованих Будапештом для розв’язання основних двосторонніх питань, серед яких - права угорської нацменшини і торгівля.
  • Єрмак і Сіярто проводять постійні обговорення питань, що стосуються відносин між обома державами.
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