Єрмак домовився з главою МЗС Угорщини про зустріч наступного тижня

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня. Після неї запланували телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків.

Єрмак і Сіярто наголосили, що двостороння комунікація відбувається за планом. Вони також домовилися продовжити докладати спільних зусиль для проведення найближчим часом зустрічі Володимира Зеленського і Віктора Орбана.