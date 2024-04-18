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Сума підтримки Японією України сягнула 12 мільярдів доларів

Країни продовжують поглиблювати двосторонню співпрацю.

Сума підтримки Японією України сягнула 12 мільярдів доларів
Андрій Сибіга і Мацуду Кунінорі.
Фото: МЗС

Сьогодні, 18 квітня перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із послом Японії в Україні Мацуду Кунінорі.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

Андрій Сибіга подякував японській стороні за непохитну підтримку та надану Україні допомогу, загальна сума якої сягнула 12 млрд дол. США.    

Також заступник міністра розповів про нагальні потреби України у посиленні оборонних спроможностей для захисту цивільного населення та інфраструктури. Крім того, нагадав про необхідність підтримки енергетичного сектору, що суттєво постраждав в результаті російських атак. 

"У цьому контексті, зокрема визначено пріоритетні напрями співпраці з Японським агентством міжнародної технічної допомоги (JICA)", – зазначили в МЗС.

Крім іншого, співрозмовники сфокусували увагу на підтримці Японією Української формули миру та підготовку саміту Миру в Швейцарії. 

Сторони відзначили високу динаміку українсько-японських контактів та узгодили подальші кроки щодо поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Японією.

Посол Японії ознайомив заступника міністра із основними підсумками візиту прем’єр-міністра Кішіди Фуміо до США.  

  • В урядовому Японському агентстві міжнародного співробітництва (JICA) повідомили  про готовність збільшити внесок в процеси гуманітарного розмінування та готові сприяти виходу японських підприємств на ринок України. 
  • Україна отримала від Японії 118 млн доларів на охорону здоров’я та відновлення. З них 70 млн доларів підуть на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій.
  • Перед тим Україна отримала $1,5 млрд через Світовий банк як позику на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії. Більшість коштів – 984 млн доларів – це гарантії японського уряду через цільовий фонд Світого банку Advance Ukraine.
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