Сума підтримки Японією України сягнула 12 мільярдів доларів

Сьогодні, 18 квітня перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із послом Японії в Україні Мацуду Кунінорі.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

Андрій Сибіга подякував японській стороні за непохитну підтримку та надану Україні допомогу, загальна сума якої сягнула 12 млрд дол. США.

Також заступник міністра розповів про нагальні потреби України у посиленні оборонних спроможностей для захисту цивільного населення та інфраструктури. Крім того, нагадав про необхідність підтримки енергетичного сектору, що суттєво постраждав в результаті російських атак.

"У цьому контексті, зокрема визначено пріоритетні напрями співпраці з Японським агентством міжнародної технічної допомоги (JICA)", – зазначили в МЗС.

Крім іншого, співрозмовники сфокусували увагу на підтримці Японією Української формули миру та підготовку саміту Миру в Швейцарії.

Сторони відзначили високу динаміку українсько-японських контактів та узгодили подальші кроки щодо поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Японією.

Посол Японії ознайомив заступника міністра із основними підсумками візиту прем’єр-міністра Кішіди Фуміо до США.