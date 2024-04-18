Сума підтримки Японією України сягнула 12 мільярдів доларів

Сьогодні, 18 квітня перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із послом Японії в Україні Мацуду Кунінорі.
Про це йдеться у повідомленні МЗС.
Андрій Сибіга подякував японській стороні за непохитну підтримку та надану Україні допомогу, загальна сума якої сягнула 12 млрд дол. США.
Також заступник міністра розповів про нагальні потреби України у посиленні оборонних спроможностей для захисту цивільного населення та інфраструктури. Крім того, нагадав про необхідність підтримки енергетичного сектору, що суттєво постраждав в результаті російських атак.
"У цьому контексті, зокрема визначено пріоритетні напрями співпраці з Японським агентством міжнародної технічної допомоги (JICA)", – зазначили в МЗС.
Крім іншого, співрозмовники сфокусували увагу на підтримці Японією Української формули миру та підготовку саміту Миру в Швейцарії.
Сторони відзначили високу динаміку українсько-японських контактів та узгодили подальші кроки щодо поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Японією.
Посол Японії ознайомив заступника міністра із основними підсумками візиту прем’єр-міністра Кішіди Фуміо до США.
- В урядовому Японському агентстві міжнародного співробітництва (JICA) повідомили про готовність збільшити внесок в процеси гуманітарного розмінування та готові сприяти виходу японських підприємств на ринок України.
- Україна отримала від Японії 118 млн доларів на охорону здоров’я та відновлення. З них 70 млн доларів підуть на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій.
- Перед тим Україна отримала $1,5 млрд через Світовий банк як позику на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії. Більшість коштів – 984 млн доларів – це гарантії японського уряду через цільовий фонд Світого банку Advance Ukraine.