Перша група українських захисників вирушила до Берліна, де їм встановлять інноваційні протези

Українські військові, які вирушили на протезування до Берліна

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з пораненими українськими захисниками, які відправилися у Німеччину на безкоштовне протезування за домовленістю Кличка з мером Берліна. Про це мер Києва повідомив у Telegram-каналі.

«Сьогодні перших 13 українських захисників із ампутаційними пораненнями вирушили до військового шпиталю Берліна, де їм встановлять сучасні інноваційні протези. Разом із захисниками поїхали і 6 київських техніків-протезистів, які навчатимуться у Німеччині цій справі. А після повернення працюватимуть у новому Центрі протезування військових», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що у березні, під час візиту до Києва, німецькі фахівці висловили готовність протезувати у Берліні 60 українських військових.

Кличко також повідомив, що Центр протезування створюється на базі міської лікарні №12 спільно з німецькими фахівцями.

«Про сприяння німців у створенні такого Центру я домовився з мером Берліна Каєм Вегнером під час свого візиту до столиці Німеччини у вересні минулого року. Сьогодні триває процес постачання обладнання, закупленого німецькою стороною. Місто розпочало облаштовувати приміщення майбутнього Центру», - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко направив до Верховній Раді та уряду пропозиції щодо вирішення проблеми житла для внутрішньо переміщених осіб по всій Україні. Зокрема, він запропонував відновити норму про безоплатну передачу забудовниками частини квартир у зведених будинках громадам.