Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
ГоловнаПолітика

У Києві з’явиться найсучасніший центр протезування, - Кличко

Наразі погоджується план робіт.

У Києві з’явиться найсучасніший центр протезування, - Кличко
Зустріч з протезистами з військового шпиталю Берліна
Фото: kyiv.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з делегацією Німеччини – директором організації Life Bridge Ukraine GmbH Жапіном фон Вольферсдорффом та протезистами з військового шпиталю Берліна. Говорили про створення у Києві сучасного муніципального Центру протезування. Про це повідомляє пресслужба мера столиці.

«Вдячний за те, що співпраця, про яку ми домовилися у вересні минулого року з мером Берліна Каєм Вегнером, набуває конкретного втілення. Тоді, під час мого візиту в Берлін, йшлося про сприяння німецької столиці у створенні Києвом найсучаснішого муніципального Центру протезування для військових. В Києві та в деяких інших містах України є кілька протезних невеликих майстерень. Але потреба в протезуванні велика, і я переконаний, що в столиці має бути сучасний і потужний центр протезування», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що спільно з німецькими фахівцями його вже почали створювати на базі Київської міської клінічної лікарні №12. Центр буде розміщений у підвальних приміщеннях. Там зроблять ремонт. Наразі погоджується план робіт. Німецька сторона вже замовила обладнання для Центру. Частина його вже знаходиться у Києві, решту обладнання доставлять у квітні цього року.

Крім того, делегація німецьких фахівців відбере для протезування 60 поранених бійців, яким до червня встановлять протези у військовому шпиталі Берліна. Там же цій справі навчатимуться 5 наших медиків, які після повернення до Києва працюватимуть у новому Центрі протезування.

«Медична допомога, протезування, реабілітація захисників – сьогодні дуже важливі питання для України. І, сподіваюся, наша співпраця з Берліном допоможе багатьом пораненим бійцям. Дякую Німеччині та Берліну за постійну всебічну підтримку Києва, зокрема, від початку широкомасштабної війни», – підкреслив Віталій Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies