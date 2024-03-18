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Кличко попросив журналістів Bihus info надати правоохоронцям інформацію щодо Віктора Брагінського

Також мер Києва попросив правоохоронців провести відкрите для громадськості розслідування.

Кличко попросив журналістів Bihus info надати правоохоронцям інформацію щодо Віктора Брагінського
Віктор Брагінський
Фото: Макс Требухов

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на чергове розслідування журналістів Bihus info щодо керівника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського.

“Прошу журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам”, - написав Кличко.

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Також Віталій Кличко звернувся до правоохоронців “щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info”.

У другій частині розслідування журналісти розповіли, що “Київський метрополітен” укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням Брагінського. 

Зокрема, у звітах метрополітену журналісти виявили фірми, пов’язані з сестрами посадовця, його давнім бізнес-партнером Кирилом Кривцем і навіть ймовірною тещею Кривця, балериною.

Її фірма, наприклад, отримала від метрополітену більше мільярда гривень, деталі цього контракту метрополітен вирішив засекретити.

  • Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву про звільнення
  • Це відбулося наступного дня після публікації журналістами Bihus.info розслідування про статки Брагінського і його родини, які він не задекларував.
  • Брагінський очолював КП "Київський метрополітен" протягом десяти років. "Нещасливим" для столичної підземки був 2023, коли через аварію довелося закривати станцію в Голосіївському районі і організовувати складну схему руху для пасажирів. Однак до Брагінського були питання й щодо так і недобудованого метро на Виноградар і вже ледь не "міфічного" метро на Троєщину. Більше – в інтерв'ю з ним на LB.ua. 
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