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"Український свідок" розповів про бійця з Донеччини, який сидів у в'язниці, та його ставлення до мобілізації засуджених

Командир взводу одного з підрозділів Сил оборони України також розповів про те, як бачить повернення Донеччини і Луганщини з-під окупаційної пропаганди.

"Український свідок" розповів про бійця з Донеччини, який сидів у в'язниці, та його ставлення до мобілізації засуджених
омандир взводу одного з підрозділів Сил оборони України на позивний "Ведмідь"
Фото: Український свідок

"Український свідок" оприлюднив історію бійця з Донеччини з позивним "Ведмідь", який нині є командиром взводу одного з підрозділів Сил оборони України.

Військовослужбовець Євген уже десять років воює. Перед цим сидів у в’язниці за вбивство, якого не скоював. “Стус, Лук’яненко, Чорновіл сиділи. Я серед кращих, — жартує боєць. — Але вбивства я не скоював. Воно не було доведене і судимості в мене немає”.

На думку військового, варто мобілізовувати засуджених , які проявили таку ініціативу. При цьому необхідно створювати окремі підрозділи.

"Якщо людина хоче, то хто обмежить її у правах? Це мають бути окремі підрозділи зі своїми задачами - піхота, штурмовики. Не тому, що таких людей не шкода, а тому що це добровольці", - зазначив командир взводу.

На думку бійця, мобілізаційна кампанія в Україні, на відміну від Росії, зірвана. У той же час є велика потреба в поповненні особового складу, оскільки людський ресурс вичерпується. 

"Чому так сталося — це радше питання до президента. Є бригади, в яких на ходу тридцять людей з дев’яноста. Хтось отримав поранення, хтось повернувся зі шпиталю. І вони виконують завдання вже рік. Особовий склад потрібно поповнювати", - підкреслив військовий.

"Ведмідь" також прокоментував реінтеграцію Донеччини і Луганщини та відокремив поняття Донбасу. За словами Євгена, Донеччина - це Україна, а Донбас нічого спільного з Україною не має. "Краматорське та Бахмутське ТРО не просто існують, вони ще й завзято б’ються з ворогом. З краматорської тероборони немає жодної людини, яка б здалася у полон живою", - розповів військовий.

На думку бійця, після деокупації Донеччини і Луганщини не повинно бути до них ніякого "особливого підходу".

"Мені не потрібно з ними жити. Це їм потрібно жити зі мною, з моїми побратимами, на нашій землі. І або вони житимуть за нашими законами, або “чемодан, вокзал і те, що залишилось від Росії”. Треба буде заселяти ці землі українцями, ветеранами, давати їм якісь преференції та кредити. І Донеччина стане гідним членом української родини. Донеччина - це Україна. І вона буде Україною", - наголосив військовий.

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