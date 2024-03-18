На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ з латвійськими колегами викрили кол-центр, який виманював кошти з інвесторів у ЄС

Унаслідок спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області затримали трьох організаторів оборудки.

СБУ з латвійськими колегами викрили кол-центр, який виманював кошти з інвесторів у ЄС

СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодила підпільний кол-центр, який виманював кошти у громадян Євросоюзу. Про це повідомила спецслужба.

“Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвійської Республіки ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж”, − йдеться у пресрелізі.

Унаслідок спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області затримали трьох організаторів оборудки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС. У цьому “статусі” шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм “захист інвестицій”.

Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити “безпековий моніторинг” електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.

Вартість таких “послуг” становила 30% від суми однієї інвестиції. Крім цього, “за порадою” шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих.

Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували. Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті.

Cпівробітники СБУ викрили зловмисників на “старті” їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.

Як встановило розслідування, організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном. Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їм загрожує до 8 років тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies