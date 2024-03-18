Прикордонники виявили у Тисі тіло чоловіка

У Тисі виявили тіло чоловіка, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Про виявлення у річці тіла людини прикордонникам повідомили румунські колеги.
Потопельником виявився 33-річний харківʼянин.
Від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 випадок загибелі чоловіків, що намагаються подолати річку.
- Минулого тижня на Закарпатті прикордонники відділу "Вилок" за 100 метрів від кордону затримали двох чоловіків, одягнених у гідрокостюми, із дитячими рятувальними жилетами синього та жовтого кольорів. Ще одного за 40 метрів до держрубежу виявили бійці "Тячева". Всі чоловіки планували незаконно потрапити до інших країн.