Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Чоловік відправляв бажаючих втекти за кордон у “відрядження”.

Прикордонники та поліцейські затримали організатора незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили чергову схему, за якою чоловіків з України незаконно переправляли за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм “клієнтам” працевлаштування на одному з підприємств. Надалі для чоловіків виготовляли пакет документів для закордонного відрядження”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік за такі послуги отримував з кожного бажаючого виїхати 6,5 тис. доларів.

Прикордонники та поліцейські затримали організатора незаконної схеми після отримання ним частини грошей.

Триває досудове розслідування.