Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили чергову схему, за якою чоловіків з України незаконно переправляли за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм “клієнтам” працевлаштування на одному з підприємств. Надалі для чоловіків виготовляли пакет документів для закордонного відрядження”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік за такі послуги отримував з кожного бажаючого виїхати 6,5 тис. доларів.
Прикордонники та поліцейські затримали організатора незаконної схеми після отримання ним частини грошей.
Триває досудове розслідування.
- Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) та Нацполіції затримали чоловіка, який пропонував хабар за втечу “клієнта” за кордон.
- Протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів “Оберіг”.