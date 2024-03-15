В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Чоловік відправляв бажаючих втекти за кордон у “відрядження”.

Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
Прикордонники та поліцейські затримали організатора незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Правоохоронці викрили чергову схему, за якою чоловіків з України незаконно переправляли за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм “клієнтам” працевлаштування на одному з підприємств. Надалі для чоловіків виготовляли пакет документів для закордонного відрядження”, - йдеться у повідомленні. 

Чоловік за такі послуги отримував з кожного бажаючого виїхати 6,5 тис. доларів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Прикордонники та поліцейські затримали організатора незаконної схеми після отримання ним частини грошей. 

Триває досудове розслідування.

  • Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) та Нацполіції затримали чоловіка, який пропонував хабар за втечу “клієнта” за кордон.
  • Протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів “Оберіг”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies