Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти з України через Тису

За втечу з України кожен заплатив по 5 тис. доларів.

Двоє чоловіків планували втекти з України через Тису

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримли двох чоловіків, які планували втекти з країни через Тису.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону”, - йдеться у повідомленні.

Затримані розповіли, що організатор пообіцяв переправити їх в Угорщину. Для цього він нібито залишив човен на березі річки. Втім, на місці човна не виявилось.

За втечу з України кожен затриманий заплатив по 5 тис. доларів.

На затриманих склали адмінпротоколи.