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Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти з України через Тису

За втечу з України кожен заплатив по 5 тис. доларів.

Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти з України через Тису
Двоє чоловіків планували втекти з України через Тису
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримли двох чоловіків, які планували втекти з країни через Тису.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону”, - йдеться у повідомленні. 

Затримані розповіли, що організатор пообіцяв переправити їх в Угорщину. Для цього він нібито залишив човен на березі річки. Втім, на місці човна не виявилось. 

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За втечу з України кожен затриманий заплатив по 5 тис. доларів.

На затриманих склали адмінпротоколи.

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