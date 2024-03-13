Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти з України через Тису

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримли двох чоловіків, які планували втекти з країни через Тису.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону”, - йдеться у повідомленні.
Затримані розповіли, що організатор пообіцяв переправити їх в Угорщину. Для цього він нібито залишив човен на березі річки. Втім, на місці човна не виявилось.
За втечу з України кожен затриманий заплатив по 5 тис. доларів.
На затриманих склали адмінпротоколи.
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