Генштаб: На фронті упродовж доби відбулися 70 боєзіткнень

Розрахунок мінометників 93-ї бригади Холодний Яр працює на відбитих у ворога позиціях.

Протягом доби на фронті відбулися 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 13 березня.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: