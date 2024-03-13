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Генштаб: На фронті упродовж доби відбулися 70 боєзіткнень

Найгарячішими напрямками залишаються новопавлівський та Авдіївський.

Генштаб: На фронті упродовж доби відбулися 70 боєзіткнень
Розрахунок мінометників 93-ї бригади Холодний Яр працює на відбитих у ворога позиціях.
Фото: Служба зв'язків з громадськістю 93 ОМБр 'Холодний Яр'

Протягом доби на фронті відбулися 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 13 березня.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільне, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Рожковичі, Голубівка, Середина-Буда, Краснопілля, Запсілля, Попівка Сумської області; Гранів, Стрілеча, Борисівка Харківської області;
  • на Куп’янському наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області;
  • на Лиманському відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Спірне, Роздолівка Донецької області;
  • на Бахмутському відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Предтечине, Нью-Йорк, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області;
  • на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Максимільянівка, Водяне, Максимівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області;
  • на Оріхівському ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нескучне Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Роботине Запорізької області;
  • у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Садове, Миколаївка Херсонської області.
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