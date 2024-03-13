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Росіяни намагаються виправдати окупацію на захоплених землях України

Ворог проводить інформаційну кампанію з метою “легалізувати” окупацію.

Росіяни намагаються виправдати окупацію на захоплених землях України
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни намагаються виправдати окупацію українських земель і проводять інформаційну кампанію на ТОТ, повідомляє Центр нацспротиву.

"На тимчасово захоплених територіях проводиться інформаційна кампанія “ми повернулись в росію”, яка має на меті “легалізувати” окупацію", — пишуть у спротиві.

Зокрема, росіяни возять по захоплених містах "іноземних агентів впливу в супроводі гастролерів-волонтерів й демонструють “досягнення” окупації. Йдеться про типові “потьомкінські села” з масовкою у школах та лікарнях", — додають у ЦНС.

Такі акції проводять у Севастополі, Луганську та Сорокиному й є частиною передвиборчої агітації Путіна.

На окупованих територіях України агітатори виступають у дитячих садках. Чергові вибори президента Росії відбудеться 17 березня 2024 року. Володимир Путін вп'яте балотуватиметься на посаду. 7 жовтня лідеру окупантів виповнився 71 рік.

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