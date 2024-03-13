Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних

До них через посередників зверталися чоловіки призовного віку, які хотіли виїхати за кордон.

На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
Фото: РБК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох прикордонниць, які продавали інформацію з закритих державних баз даних. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Викрили правоохорониць на початку 2024 року. Жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомі, однак діяли за схожою схемою. До них через посередників зверталися чоловіки призовного віку, які хотіли виїхати за кордон. Вони просили перевіряти у базі даних інформацію щодо них. Зокрема, чи не розшукує їх військкомат.

Копіювання інформації щодо однієї особи коштувало 150 доларів. Частину грошей брали посередники.

Обох прикордонниць судитимуть за несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України). Одну також судитимуть ще й за несанкціоноване копіювання інформації, що призвело до її витоку, вчинене повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Наразі обох жінок відсторонили від виконання обов’язків та перевели для проходження служби в один з бойових центрів на Чернігівщині.

Нагадаємо, в лютому на Львівщині скерували справу двох експрацівників ТЦК у справі про катування та незаконне утримання громадян. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies