На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних

До них через посередників зверталися чоловіки призовного віку, які хотіли виїхати за кордон.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох прикордонниць, які продавали інформацію з закритих державних баз даних. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Викрили правоохорониць на початку 2024 року. Жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомі, однак діяли за схожою схемою. До них через посередників зверталися чоловіки призовного віку, які хотіли виїхати за кордон. Вони просили перевіряти у базі даних інформацію щодо них. Зокрема, чи не розшукує їх військкомат.

Копіювання інформації щодо однієї особи коштувало 150 доларів. Частину грошей брали посередники.

Обох прикордонниць судитимуть за несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України). Одну також судитимуть ще й за несанкціоноване копіювання інформації, що призвело до її витоку, вчинене повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Наразі обох жінок відсторонили від виконання обов’язків та перевели для проходження служби в один з бойових центрів на Чернігівщині.

Нагадаємо, в лютому на Львівщині скерували справу двох експрацівників ТЦК у справі про катування та незаконне утримання громадян.