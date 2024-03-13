Росіяни навчають українських дітей в окупації керувати дронами, — ЦНС

Росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованих територій на зміну “Юнтєх” під час якої навчатимуть їх оперуванню дронами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що на збори везуть близько 100 дітей 14-17 років, які перебувають у лавах так званої "Юнармії". Сама зміна відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю.

"9 травня на ТОТ відбудеться посвята дітей, які вступили до “юнармії”. Вступ туди добровільно-примусовий, адже дітей змушують писати заяви аби “уникнути проблем”, — пишуть у спротиві.

Крім того, до 9 травня в усіх школах на захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжя мають створити осередки "Юнармії".

Раніше зазначалося, що росіяни почали мілітаризацію окупованої частини Запорізької області. Окупанти заставляють школярів виготовляти дрони, а Мелітополь перетворили на полігон для випробовувань БпЛА.