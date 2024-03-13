Російські добровольчі формування закликали мешканців Бєлгорода та Курська евакуюватись

Російські добровольці збираються нанести вогневе ураження по військових позиціях путінської армії у цих містах.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон випустили спільну заяву, у якій закликали мешканців Бєлгорода та Курська евакуюватись.

“Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневого ураження по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ”, – йдеться у зверненні.

Добровольці закликають всіх негайно залишити ці міста, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

“Місцеву владу ми закликаємо зберегти людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини”, – йдеться у зверненні.