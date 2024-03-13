На сьогодні на території Миколаївщини залучено 4 такі машини.

На Миколаївщині очищено 47,3 га земель завдяки роботі машин механізованого розмінування, повідомляє ДСНС.

Піротехніки ДСНС у процесі розмінування використовують різні методи – це і традиційні обстеження територій “ручним способом”, коли сапер, використовуючи міношукачі, проходить потенційно небезпечні ділянки та метр за метром обстежує їх, так і машини механізованого розмінування.

На сьогодні на території Миколаївщини залучено 4 такі машини, з яких 1 – MV-4 та 3 — MV-10 від фонду Говарда Баффета. З їх допомогою вже розміновано 47,3 га миколаївських земель сільськогосподарського призначення.

Як зазначають сапери, часто під їх ланцюговий механізм потрапляють різнокаліберні боєприпаси, які за принципом роботи техніки вибухають на місці.

Станом на середину січня цього року, від початку вторгнення майже 900 людей постраждало через вибухонебезпечні предмети. 277 осіб, з них 14 дітей загинули через спрацювання вибухівки.