​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ГоловнаСуспільствоВійна

ДСНС показала, як розміновує землі за допомогою спецмашин. На Миколаївщині вже очищено 47,3 га

На сьогодні на території Миколаївщини залучено 4 такі машини.

ДСНС показала, як розміновує землі за допомогою спецмашин. На Миколаївщині вже очищено 47,3 га
Фото: ДСНС

На Миколаївщині очищено 47,3 га земель завдяки роботі машин механізованого розмінування, повідомляє ДСНС. 

Піротехніки ДСНС у процесі розмінування використовують різні методи – це і традиційні обстеження територій “ручним способом”, коли сапер, використовуючи міношукачі, проходить потенційно небезпечні ділянки та метр за метром обстежує їх, так і машини механізованого розмінування.  

На сьогодні на території Миколаївщини залучено 4 такі машини, з яких 1 – MV-4  та 3 — MV-10 від фонду Говарда Баффета. З їх допомогою вже розміновано 47,3 га миколаївських земель сільськогосподарського призначення.  

Як зазначають сапери, часто під їх ланцюговий механізм потрапляють різнокаліберні боєприпаси, які за принципом роботи техніки вибухають на місці.  

Станом на середину січня цього року, від початку вторгнення майже 900 людей постраждало через вибухонебезпечні предмети. 277 осіб, з них 14 дітей загинули через спрацювання вибухівки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies