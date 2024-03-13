У Польщі відновлюють блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець"

У Польщі відновлюють акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", який розблокували 10 березня.
Як йдеться у повідомленні Державної митної служби, розпочалося блокування, за інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом.
На митниці додали , що, зокрема, йдеться про:
- блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
- блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).
"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", – наголосили на митниці.
- 11 березня у Львові відбулося засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, де віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад. Пасажирів затримують без пояснення причин.
- Український консул Сергій Царук відвідав пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин». За даними консульства, польська сторона заперечила факт блокування.
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. При цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час було п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.