У Польщі відновлюють блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець"

У Польщі відновлюють акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", який розблокували 10 березня.

Як йдеться у повідомленні Державної митної служби, розпочалося блокування, за інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом.

На митниці додали , що, зокрема, йдеться про:

блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;

⁠блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", – наголосили на митниці.