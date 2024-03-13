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У Польщі відновлюють блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець"

Польські фермери обіцяють пропускати пасажирський транспорт безперешкодно.

У Польщі відновлюють блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець"
Фото ілюстративне
Фото: Львівська митниця

У Польщі відновлюють акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", який розблокували 10 березня. 

Як йдеться у повідомленні Державної митної служби, розпочалося блокування, за інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом.

На митниці додали , що, зокрема, йдеться про:  

  • блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
  • ⁠блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", – наголосили на митниці. 

  • 11 березня у Львові відбулося засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, де віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад. Пасажирів затримують без пояснення причин.
  • Український консул Сергій Царук відвідав пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин». За даними консульства, польська сторона заперечила факт блокування.
  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. При цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час було п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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