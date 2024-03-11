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Польща заперечила блокування пасажирських автобусів біля кордону

У моменті перебування українського консула на місці протесту рейсовий автобус безперешкодно проїхав у бік України. 

Польща заперечила блокування пасажирських автобусів біля кордону
Акція протесту польських фермерів
Фото: Е. Блажкевич, LRT

Польська поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Любліні.

Сповільнення руху могло бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу, зазначили в дипвідомстві.

Український консул Сергій Царук відвідав пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів. 

В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав у бік України. 

Крім того, Генеральне консульство України окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

  • Спершу віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад. Пасажирів затримують без пояснення причин.
  • Тоді посол України в Польщі заявив, що з появою цієї інформації на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.
  • Як відомо, з 9 лютого цього року на території Польщі біля кордону з Україною відновилися акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. При цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час було п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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