Польща заперечила блокування пасажирських автобусів біля кордону

У моменті перебування українського консула на місці протесту рейсовий автобус безперешкодно проїхав у бік України.

Польська поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Любліні.

Сповільнення руху могло бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу, зазначили в дипвідомстві.

Український консул Сергій Царук відвідав пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав у бік України.

Крім того, Генеральне консульство України окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.