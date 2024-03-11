Польща заперечила блокування пасажирських автобусів біля кордону

Польська поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів.
Про це повідомило Генеральне консульство України в Любліні.
Сповільнення руху могло бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу, зазначили в дипвідомстві.
Український консул Сергій Царук відвідав пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.
В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав у бік України.
Крім того, Генеральне консульство України окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.
- Спершу віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад. Пасажирів затримують без пояснення причин.
- Тоді посол України в Польщі заявив, що з появою цієї інформації на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.
- Як відомо, з 9 лютого цього року на території Польщі біля кордону з Україною відновилися акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. При цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час було п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.