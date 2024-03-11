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Українці можуть отримати водійське посвідчення у 27 країнах ЄС

Наразі ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

Українці можуть отримати водійське посвідчення у 27 країнах ЄС

Сервіс міжнародної доставки водійських посвідчень уже доступний для українців у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Міжнародна доставка водійського посвідчення вже у 27 країнах Європи. Наразі ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії", - написав він у Telegram.

За словами Клименка, цей сервіс було запущено майже п'ять місяців тому, щоб українці за кордоном могли швидко і зручно обміняти водійські документи.

Міністр нагадав, що оформити заявку можна через "кабінет водія".

На сьогодні українці обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

У січні повідомлялося, що доставка посвідчення водія для українців запрацювала у ще 5 країнах - Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

Від початку року в Україні зросла вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, підвищилась вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн
  • прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн
  • прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн
  • реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок – з 200 до 350 грн.
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