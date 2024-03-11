Українці можуть отримати водійське посвідчення у 27 країнах ЄС

Сервіс міжнародної доставки водійських посвідчень уже доступний для українців у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Міжнародна доставка водійського посвідчення вже у 27 країнах Європи. Наразі ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії", - написав він у Telegram.
За словами Клименка, цей сервіс було запущено майже п'ять місяців тому, щоб українці за кордоном могли швидко і зручно обміняти водійські документи.
Міністр нагадав, що оформити заявку можна через "кабінет водія".
На сьогодні українці обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.
У січні повідомлялося, що доставка посвідчення водія для українців запрацювала у ще 5 країнах - Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.
Від початку року в Україні зросла вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, підвищилась вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн
- прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн
- прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн
- реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок – з 200 до 350 грн.