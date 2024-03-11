Початок Рамадану: Ізраїль розгорнув у Старому місті Єрусалима тисячі поліцейських

Палестинці готуються до священного для палестинців місяця Рамадан з посиленими заходами безпеки з боку ізраїльської поліції, у той час, як перемовини про призупинення вогню у Смузі Гази зайшли в глухий кут, пише Reutets.
Навколо вузьких вулиць Старого міста в Єрусалимі розгорнули тисячі поліцейських. Очікується, що щодня біля комплексу мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, одного з найсвятіших місць ісламу, буде збиратися десятки тисяч вірян.
Ця територія тривалий час була осередком проблем і була однією з відправних точок війни у 2021 році між Ізраїлем та ХАМАСом, ісламістським рухом, який контролює Газу.
- Видання зазначає, що цей 10-денний конфлікт був “карликовим” порівняно з поточною війною, яка триває вже шостий місяць. 7 жовтня тисячі бойовиків ХАМАС увірвалися в Ізраїль, убивши близько 1200 людей. У відповідь Єрусалим розпочав військову кампанію у Газі. За даними бойовиків, які перевірити не можливо, кількість її жертв вже перевищила 31 000.
Поліція заявила, що працює над забезпеченням мирного Рамадану, і вжила додаткових заходів для боротьби з провокаціями. Відомо, що було заарештовано 20 осіб, підозрюваних у підбурюванні до тероризму.
“Поліція Ізраїлю продовжуватиме діяти, аби гарантувати безпечні молитви Рамадану на Храмовій горі”, − йдеться у заяві правоохоронців.
Додамо, на відміну від попередніх років, традиційні прикраси навколо Старого міста не були встановлені, так само як і у містах на окупованому Західному березі річки Йордан, де близько 400 палестинців були вбиті в зіткненнях із силами безпеки або єврейськими поселенцями з початку початок війни в Газі.
У лютому ультраправий міністр безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що хоче ввести обмеження для вірян в Аль-Аксі. Однак прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що їхня кількість буде така ж як і минулого року.
Зазначимо, у своєму посланні з нагоди Рамадану мусульманам усередині країни та за кордоном президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати домагатися гуманітарної допомоги Газі, припинення вогню та довгострокової стабільності в регіоні.
- Початок Рамадану залежить від спостережень за Місяцем − для палестинців він почнеться в понеділок, а в деяких арабських і мусульманських країнах − у вівторок. Триватиме Рамадан місяць.
- Під час Рамадану спільною для всіх мусульман, які дотримуються посту, є повна відмова від прийому води і їжі у денний час. Правила не поширюються на хворих, вагітних, годувальниць та неповнолітніх.
- Протягом доби їжу можна вживати двічі – до сходу сонця ("сухур") і після його заходу ("іфтар"). Вечірній прийом зазвичай починають з фініків і солодких напоїв, щоб організм отримав необхідну енергію. Більшість ресторанів у мусульманських країнах у денний час зачинені.