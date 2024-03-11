Початок Рамадану: Ізраїль розгорнув у Старому місті Єрусалима тисячі поліцейських

Щодня біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, одного з найсвятіших місць ісламу, буде збиратися десятки тисяч вірян.

Палестинці готуються до священного для палестинців місяця Рамадан з посиленими заходами безпеки з боку ізраїльської поліції, у той час, як перемовини про призупинення вогню у Смузі Гази зайшли в глухий кут, пише Reutets.

Навколо вузьких вулиць Старого міста в Єрусалимі розгорнули тисячі поліцейських. Очікується, що щодня біля комплексу мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, одного з найсвятіших місць ісламу, буде збиратися десятки тисяч вірян.

Ця територія тривалий час була осередком проблем і була однією з відправних точок війни у 2021 році між Ізраїлем та ХАМАСом, ісламістським рухом, який контролює Газу.

Видання зазначає, що цей 10-денний конфлікт був “карликовим” порівняно з поточною війною, яка триває вже шостий місяць. 7 жовтня тисячі бойовиків ХАМАС увірвалися в Ізраїль, убивши близько 1200 людей. У відповідь Єрусалим розпочав військову кампанію у Газі. За даними бойовиків, які перевірити не можливо, кількість її жертв вже перевищила 31 000.

Поліція заявила, що працює над забезпеченням мирного Рамадану, і вжила додаткових заходів для боротьби з провокаціями. Відомо, що було заарештовано 20 осіб, підозрюваних у підбурюванні до тероризму.

“Поліція Ізраїлю продовжуватиме діяти, аби гарантувати безпечні молитви Рамадану на Храмовій горі”, − йдеться у заяві правоохоронців.

Додамо, на відміну від попередніх років, традиційні прикраси навколо Старого міста не були встановлені, так само як і у містах на окупованому Західному березі річки Йордан, де близько 400 палестинців були вбиті в зіткненнях із силами безпеки або єврейськими поселенцями з початку початок війни в Газі.

У лютому ультраправий міністр безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що хоче ввести обмеження для вірян в Аль-Аксі. Однак прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що їхня кількість буде така ж як і минулого року.

Зазначимо, у своєму посланні з нагоди Рамадану мусульманам усередині країни та за кордоном президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати домагатися гуманітарної допомоги Газі, припинення вогню та довгострокової стабільності в регіоні.