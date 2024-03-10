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Біля російського Санкт-Петербурга збили безпілотник

Пасажирський аеропорт Пулково більше ніж годину не приймав та не випускав рейси.

Біля російського Санкт-Петербурга збили безпілотник
Аеропорт Пулково
Фото: EPA/UPG

Ввечері 10 березня біля російського Санкт-Петербурга у Ленінградській області збили безпілотник.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на міністерство оборони окупантів. 

За словами глави регіону Олександра Дрозденка, дрон збили над селищем Форносово на півдні від Санкт-Петербурга. 

Через це над регіоном закрили повітряний простір, а пасажирський аеропорт Пулково більше ніж годину не приймав та не випускав рейси. Три літаки змушені були сісти на резервних аеродромах, повідомила Росавіація. 

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Об'єкти Ленінградської області кілька разів ставали цілями атак ударних безпілотників.

  • Раніше повідомлялося, що у промисловій зоні у районі аеропорту "Пулково" зайнялася сильна пожежа. Вогонь зайнявся в ангарі площею 1000 квадратних метрів. У будівлі частково обвалилися дах та стіни, є постраждалі.
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