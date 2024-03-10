Біля російського Санкт-Петербурга збили безпілотник

Пасажирський аеропорт Пулково більше ніж годину не приймав та не випускав рейси.

Ввечері 10 березня біля російського Санкт-Петербурга у Ленінградській області збили безпілотник.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на міністерство оборони окупантів.

За словами глави регіону Олександра Дрозденка, дрон збили над селищем Форносово на півдні від Санкт-Петербурга.

Через це над регіоном закрили повітряний простір, а пасажирський аеропорт Пулково більше ніж годину не приймав та не випускав рейси. Три літаки змушені були сісти на резервних аеродромах, повідомила Росавіація.

Об'єкти Ленінградської області кілька разів ставали цілями атак ударних безпілотників.