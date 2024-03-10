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Байден і Трамп одночасно відвідали Джорджію у межах виборчої кампанії

Найімовірніші кандидати у президенти змагаються за темношкірий електорат південнозахідного штату США.

Байден і Трамп одночасно відвідали Джорджію у межах виборчої кампанії
Президент США і кандидат на посаду Джо Байден. Атланта, 9 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент Джо Байден і колишній очільник США Дональд Трамп вдруге за рік здійснили візити у межах виборчої компанії до одного і того ж штату, пише Bloomberg.

У суботу вони відвідали штат Джорджія, зокрема міста Атланта та Ром. У Джорджії Байден переміг із незначною перевагою у президентських перегонах 2020 року.

Тоді як Трамп зосереджувався на цих прикордонних і економічних проблемах, Байден намагався запевнити виборців, що його політика відродила американську економіку після пандемії й що Трамп буде загрозою для демократії − вдома та за кордоном.

“Коли він каже, що хоче бути диктатором, я йому вірю”, − сказав Байден в Атланті.

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Час виступів обох політиків у Ромі збігся. Трамп висміяв виступ Байдена перед Конгресом минулого четверга, описавши його як “злий, похмурий і сповнений ненависті”. Самого президента Трамп назвав загрозою демократії.

Дональд Трамп. Ром, Джорджія, 9 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Дональд Трамп. Ром, Джорджія, 9 березня 2024 року

Обидва кандидати прагнуть залучити на свій бік виборців з-поміж меншин Джорджії, які можуть легко вплинути на результати виборчих битв. Темношкірі виборці відіграли вирішальну роль у перемозі Байдена у 2020 році. Однак зараз їхня підтримка значно зменшилася через економічні настрої. Цим намагається скористатися Трамп, який хоче залучити на свій бік також латиноамериканських виборців.

  • Минулого тижня Байден і Трампа відвідали прикордонні міста штату Техас, де піднімалися питання імміграції.
  • Внутрішньопартійні вибори у демократів та республіканців завершаться у червні. У липні пройде з'їзд Республіканської партії, на якому оголосять кандидата у президенти, у серпні – з'їзд Демократичної. 
  • Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
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