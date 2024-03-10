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Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
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"Не можна капітулювати перед злом", — президент Латвії відреагував на заяву Папи Римського

У Латвії відреагували на суперечливі висловлювання Папи Франциска щодо України.

"Не можна капітулювати перед злом", — президент Латвії відреагував на заяву Папи Римського
Фото: EPA/UPG

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував у мережі "Х" заяву Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні РФ проти України і наголосив, що не можна капітулювати перед злом.

"Не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", — підкреслив Рінкевичс.

Учора, 9 березня, Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією. 

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