Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вночі вдарили трьома ракетами С-300 по Мирнограду, поранено дитину

Внаслідок атаки поранень зазнали десятеро людей серед яких підліток, трьох з них – госпіталізували. 

Окупанти вночі вдарили трьома ракетами С-300 по Мирнограду, поранено дитину
Фото: Валим Філашкін

У ніч проти 10 березня російська армія вдарила трьома ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок атаки було поранено десятьох людей, трьох з них – госпіталізували. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок", — повідомив він.

Також в Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову будівлю. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

Фото: Вадим Філашкін

У Краматорському районі у Тернах пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.

Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 23 дитини.

Ситуація на Донецькому напрямку: Сили оброни відбили 52 ворожі атаки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies