Окупанти вночі вдарили трьома ракетами С-300 по Мирнограду, поранено дитину

Внаслідок атаки поранень зазнали десятеро людей серед яких підліток, трьох з них – госпіталізували.

У ніч проти 10 березня російська армія вдарила трьома ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок атаки було поранено десятьох людей, трьох з них – госпіталізували.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок", — повідомив він.

Також в Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову будівлю. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

Фото: Вадим Філашкін

У Краматорському районі у Тернах пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.

Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 23 дитини.

Ситуація на Донецькому напрямку: Сили оброни відбили 52 ворожі атаки.