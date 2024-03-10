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На Луганщині армія РФ завдала авіаційних ударів по Білогорівці та Серебрянському лісу

На Куп'янському напрямку доба минула спокійно.

На Луганщині армія РФ завдала авіаційних ударів по Білогорівці та Серебрянському лісу
Фото: Артем Лисогор

За добу російська армія завдала авіаударів по Білогорівці та Серебрянському лісу на Луганщині. Також окупанти намагалися просунутися південніше Невського – в районі Тернів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Авіаційних ударів окупанти завдали по Білогорівці та Серебрянському лісу. Більш спокійніше минула доба на Куп’янському напрямку", — зазначив він.

Протягом доби росіяни намагалися просунутися південніше Невського – в районі Тернів. Там наші військові стримують усі атакувальні спроби противника. Безпосередньо Невське зазнало артилерійських обстрілів.

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