На Луганщині армія РФ завдала авіаційних ударів по Білогорівці та Серебрянському лісу

За добу російська армія завдала авіаударів по Білогорівці та Серебрянському лісу на Луганщині. Також окупанти намагалися просунутися південніше Невського – в районі Тернів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Авіаційних ударів окупанти завдали по Білогорівці та Серебрянському лісу. Більш спокійніше минула доба на Куп’янському напрямку", — зазначив він.

Протягом доби росіяни намагалися просунутися південніше Невського – в районі Тернів. Там наші військові стримують усі атакувальні спроби противника. Безпосередньо Невське зазнало артилерійських обстрілів.