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Уночі Сили ППО знищили 35 з 39 "шахедів"

Ворожі повітряні цілі знищили у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Уночі Сили ППО знищили 35 з 39 "шахедів"
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 10 березня у небі над Україною було знищено 35 із 39 ударних БпЛА, якими атакувала РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ)", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

У результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

"Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ", — додали у Повітряних силах. 

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