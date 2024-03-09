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У Раді наступного тижня зареєструють законопроєкт щодо мобілізації засуджених, – міністр юстиції

Міністр зауважив, що є тисячі ув'язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та стати повноправними членами Сил оборони.

У Раді наступного тижня зареєструють законопроєкт щодо мобілізації засуджених, – міністр юстиції
Денис Малюська
Фото: Facebook/Denis Malyuska

Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону заявив, що наступного тижня законопроєкт про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених буде зареєстрований в Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна.

"Я думаю, що наступного тижня він (законопроєкт, – ред.) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", – наголосив Малюська.

Він зауважив, що є тисячі ув'язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та стати повноправними членами Сил оборони.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять", – підкреслив міністр.

Він додав, що не очікує затягування розгляду в парламенті цього законопроєкту, адже, за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.

"Не всі військові командири готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Найімовірніше, це будуть окремі загони", – пояснив Малюська.

  • 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.
  • Малоймовірно, що Верховна Рада зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого, сказав нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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