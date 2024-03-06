Без достатньої кількості людей в армії жодні фортифікації не допоможуть, - військові

Без достатньої кількості людей в ЗСУ ніякі фортифікаційні споруди не зможуть зупинити ворога

Про це у новому випуску спільного проєкту Центру протидії дезінформації та "Укрінформу" "Про війну" заявив керівник ЦПД, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко.

Зокрема, він зазначив, що останнім часом багато людей питає, що відбувається на фронті після відступу Сил оборони від Авдіївки, чому росіяни просуваються та яка ситуація з оборонними спорудами.

"Я вам скажу так – без достатньої кількості людей фортифікаційні споруди, хоч з бетону ти їх заливай, хоч з космічного якогось каміння ти їх став, не втримають ворога. Ворога, який переважає в авіації, в якого багато КАБів, який просто рівняє села з землею", - зазначив Андрій Коваленко.

"Просто хочеться, щоб ви всі розуміли – армії зараз реально потрібні люди, які зможуть бити FPV-дронами техніку, які зможуть, рити траншеї. Тому що поки хтось тримає одне село, яке рівняють з землею з авіації, з артилерії і переважаючий ворог на нього біжить. Інші десь в кілометрі в двох риють траншею, а ще інші ставлять бетонні загородження для того, щоб воїни змогли відійти та тримати оборону далі. Потрібні люди і боєприпаси", - додав керівник ЦПД.

У свою чергу офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" наголосив, що важливо розуміти, що росіяни наступають, щоб знищувати українців. "Всі ми люди, у кожної нормальної людини є страх, але потрібно зрозуміти – якщо ворог зайда в наші села і міста, то буде набагато страшніше, ніж той "страх", який викликає у чоловіків мобілізація".

Нагадаємо, наразі у Верховній Раді розглядають новий законопроєкт щодо мобілізації. В документі пропонують зменшити призовний вік для мобілізованих з 27 до 25 років, збільшити контроль за взяттям громадян на військовий облік та інші нововведення.