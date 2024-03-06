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"Агенція оборонних закупівель" розпочала процес створення наглядової ради

Наглядова рада складатиметься з п'ятьох членів – трьох незалежних та двох представників держави.

"Агенція оборонних закупівель" розпочала процес створення наглядової ради
Фото: Міноборони

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір рекрутингової компанії, яка допоможе підібрати незалежних членів наглядової ради агенції. 

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони. 

"Оголошення тендеру на відбір рекрутингової компанії – крок у напрямку підвищення корпоративних стандартів управління агенції та контролю за її роботою", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наглядова рада складатиметься з п'ятьох членів – трьох незалежних та двох представників держави.

До компетенції наглядової ради належатиме:

  • погодження проєктів стратегії агенції, фінпланів та інвестпланів;
  • встановлення показників ефективності діяльності директора, контроль виконання та оцінка результатів його діяльності;
  • розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  • затвердження кандидатур заступників директора;
  • формування антикорупційної політики;
  • призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

Закупівля послуг рекрутингової компанії здійснюватиметься за кошти донора (кошти програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії в Україні).

Закупівля оголошена виключно в частині оголошення та подання пропозицій згідно із Меморандумом про співпрацю між "Агенцією оборонних закупівель" та громадською організацією "Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку".

Фонд виступатиме замовником послуг, обере рекрутингову компанію та укладе з нею договір за межами електронної системи закупівель. 

"Таким чином, державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» не буде безпосередньо укладати договір із рекрутинговою компанією. Спрощена закупівля буде завершена після закінчення періоду подання пропозицій", – зазначили у міністерстві. 

Також додали, що зміна менеджменту та запуск незалежної наглядової ради – необхідні кроки для якісного перезавантаження агенції. 

"Мета цієї трансформації – вибудувати роботу закупівельної агенції, яка забезпечує ЗСУ озброєнням, за найкращими міжнародними стандартами корпоративного управління", наголосили у відомстві. 

  • "Агенція оборонних закупівель" відповідає за закупівлю озброєння для ЗСУ. Нещодавно Міноборони реформувало систему закупівель для військових. Відтепер це дворівнева система, де міністерство встановлює політику закупівель та контролює якість, а безпосередні закупівлі здійснюють дві агенції – "Агенція оборонних закупівель" (озброєння) та "Державний оператор тилу" (тилове майно). Раніше ці функції зосереджувалися безпосередньо в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів під час закупівель.
  • 29 січня 2024 року "Агенцію оборонних закупівель" очолила Марина Безрукова. Тоді ж у Міноборони також анонсували створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.
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