Медичні сили ЗСУ отримають пів мільйона аптечок, основна частина буде з Німеччини

Медичні сили ЗСУ отримають пів мільйона аптечок.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
За її словами, наразі основна партія допомоги прямує з Німеччини, а перші 50 тисяч комплектів уже прийняли на склади Міноборони. При цьому крім німецьких аптечок тут також зберігають ще 300 тисяч комплектів.
Калмикова пояснила, що перезавантажити процес зберігання майна на військових складах вдалося завдяки спрощенню процедури списання.
Нововведення, зокрема, має значно спростити процес забезпечення засобів тактичної медицини на передову. "Якщо раніше через втрату аптечки починалося службове розслідування, інакше нову аптечку було отримати неможливо, попри наявність на складах МОУ, то нині достатньо доповісти командиру, а той у свою чергу подасть відповідний запит до відділу фінансування. Там втрачену аптечку спишуть, таким чином звільнивши місце під отримання зі складу нової", - пояснила заступниця глави Міноборони.
- Торік у грудні міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна (аптечок, сумок та наплічників).
- Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу. Тоді командир складає рапорт і додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення. Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання, після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.
- Минулого місяця Кабмін доручив відомству спростити облік військового майна і його списання. Командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, орієнтовно 1,7 млн грн.