Медичні сили ЗСУ отримають пів мільйона аптечок, основна частина буде з Німеччини

Медичні сили ЗСУ отримають пів мільйона аптечок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, наразі основна партія допомоги прямує з Німеччини, а перші 50 тисяч комплектів уже прийняли на склади Міноборони. При цьому крім німецьких аптечок тут також зберігають ще 300 тисяч комплектів.

Калмикова пояснила, що перезавантажити процес зберігання майна на військових складах вдалося завдяки спрощенню процедури списання.

Нововведення, зокрема, має значно спростити процес забезпечення засобів тактичної медицини на передову. "Якщо раніше через втрату аптечки починалося службове розслідування, інакше нову аптечку було отримати неможливо, попри наявність на складах МОУ, то нині достатньо доповісти командиру, а той у свою чергу подасть відповідний запит до відділу фінансування. Там втрачену аптечку спишуть, таким чином звільнивши місце під отримання зі складу нової", - пояснила заступниця глави Міноборони.