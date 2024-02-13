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Для армії спростили списання знищених дронів, боєприпасів, авто. Шмигаль озвучив подробиці рішення

Це, зокрема, стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для армії спростили списання знищених дронів, боєприпасів, авто. Шмигаль озвучив подробиці рішення
Фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

В армії спростили облік військового майна і його списання. 

Як сказав на засіданні уряду 13 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він доручив Міністерству оборони в стислі терміни продовжити спрощення та пояснив, як тепер списуватимуть військове майно.

"Ідеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн грн", - уточнив глава уряду.

Шмигаль додав, що ці норми не будуть поширюватись безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно.

"Таким чином офіцери зосередяться на виконанні бойових завдань, а не на бюрократичній переписці", - наголосив прем'єр.

  • Днями стало відомо, що Міністерство оборони дозволило військовим частинам вести облік документів лише в електронній формі. У разі переходу на е-документацію, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено. 
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