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​Сили ППО збили російську ракету Х-59 на підльоті до Одеси

Уламками пошкоджено недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

​Сили ППО збили російську ракету Х-59 на підльоті до Одеси
Одеса, наслідки падіння уламків ракети
Фото: Братчук

Росіяни спрямували по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

Він зазначив, що Силами протиповітряної оборони ракету було збито на підльоті із моря до міста.

Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

"З метою убезпечення місцевих мешканців на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано", - додав Братчук.

Одеса, наслідки падіння уламків ракети
Фото: Братчук
Одеса, наслідки падіння уламків ракети

Одеса, наслідки падіння уламків ракети
Фото: Братчук
Одеса, наслідки падіння уламків ракети

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