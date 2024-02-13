Уламками пошкоджено недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

Росіяни спрямували по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

Він зазначив, що Силами протиповітряної оборони ракету було збито на підльоті із моря до міста.

Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

"З метою убезпечення місцевих мешканців на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано", - додав Братчук.

Фото: Братчук Одеса, наслідки падіння уламків ракети