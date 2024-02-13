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“Путін не програє цю війну”: Ілон Маск закликав США припинити допомагати Україні захищатися від військової агресії РФ

Ілон Маск впевнений, що якщо Путін програє війну, то його вб’ють свої ж. Водночас американський підприємець хвилюється, що ті, хто наважаться усунути російського диктатора від влади, будуть “ще більш хардкорними”, ніж він. 

“Путін не програє цю війну”: Ілон Маск закликав США припинити допомагати Україні захищатися від військової агресії РФ
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Американський підприємець-мільярдер Ілон Маск закликав владу США припинити постачання зброї в Україну, стверджуючи, що Путін ні за яких обставин не програє цю війну, повідомляє The Independent. 

Керівник Tesla і SpaceX сказав про це під час розмови з сенатором-республіканцем Роном Джонсоном у соцмережі X у межах дискусій із сенаторами Дж. Д. Венсом, Майком Лі та невдалим кандидатом у президенти Вівеком Рамасвамі щодо законопроєкту про фінансування України.

Ілон Маск (на відео з 01:41, - ред.): “Мої компанії, ймовірно, зробили більше, ніж будь-хто, щоб підірвати Росію. Space X відібрала дві третини російського ракетного бізнесу. Starlink значною мірою допомогла Україні.

Мене хвилює саме те, що ви сформулювали. Якщо у вас тривала війна на виснаження, з кожним днем ви втрачаєте все більше українців.

Вони вже навіть не українські хлопці, тому що в них закінчуються хлопці. І якщо ви збираєтеся витрачати життя, це має бути з певною метою. Не просто кілометр туди й назад. Насправді лінії не рухаються. Отже, щодня гинуть люди.

Як ви сказали, Путін ні в якому разі не програє. Якщо він відступить, його вб’ють. А тим, хто хоче зміни режиму в Росії, варто подумати, хто може замінити Путіна?

Чи ймовірно, що ця особа буде миролюбцем? Напевно ні. Вони, напевно, будуть ще більш хардкорними, ніж Путін”.

Тим часом українська розвідка підтвердили використання росіянами Starlink на фронті. Зі свого боку, Ілон Маск заявив, що SpaceX не продавала Росії термінали Starlink. Пізніше українська розвідка повідомила, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах.

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