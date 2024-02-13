Нацполіція розслідує близько 9400 справ за фактами ухилення від мобілізації​

Працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, а до суду вже скеровано 2600 обвинувальних актів.

Про це в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" розповів перший заступник голови Національної поліції – очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Найбільшу кількість проваджень розслідують у прикордонних областях – Одеській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій.

Цуцкірідзе також розповів, що за результатом розгляду справ суди в 2022 році винесли 250 вироків, а у в 2023 році – близько 300.

"Якщо аналізувати ті вироки, які вже є, то в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації отримують умовні терміни покарання. Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Він також додав, що умовний термін за ухилення від мобілізації не звільняє від служби в армії, а у випадку повторного вчинення злочину цієї категорії суд може засудити до реального терміну з відбуванням покарання у місцях позбавлення волі.

Що відбувається з законом про мобілізацію