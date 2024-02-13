Нацполіція розслідує близько 9400 справ за фактами ухилення від мобілізації​

Працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, а до суду вже скеровано 2600 обвинувальних актів.
Про це в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" розповів перший заступник голови Національної поліції – очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
Найбільшу кількість проваджень розслідують у прикордонних областях – Одеській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій.
Цуцкірідзе також розповів, що за результатом розгляду справ суди в 2022 році винесли 250 вироків, а у в 2023 році – близько 300.
"Якщо аналізувати ті вироки, які вже є, то в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації отримують умовні терміни покарання. Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний", - зазначив заступник голови Нацполіції.
Він також додав, що умовний термін за ухилення від мобілізації не звільняє від служби в армії, а у випадку повторного вчинення злочину цієї категорії суд може засудити до реального терміну з відбуванням покарання у місцях позбавлення волі.
Що відбувається з законом про мобілізацію
- 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
- 8 лютого голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що суперечливі норми в законі про мобілізацію будуть доопрацьовані до другого читання. Наразі вже в роботі три питання: щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає; щодо аспірантів, а також щодо блокування особистих рахунків громадян.