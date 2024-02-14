НАБУ підтвердило існування корупційної схеми у закупівлі харчування міністерством оборони

Національне антикорупційне бюро підтвердило існування корупційної схеми у закупівлях харчування Міноборони.

Ця схема дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів, йдеться у повідомленні бюро. Недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.

"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових", – повідомили в Бюро.

Наявна схема закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні цін на ходові групи яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових. Для підтвердження фактів зловживань детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

Фото: НАБУ в Telegram Частина матеріалів справи

"Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю", – йдеться у повідомленні НАБУ.