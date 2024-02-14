НАБУ підтвердило існування корупційної схеми у закупівлі харчування міністерством оборони

Національне антикорупційне бюро підтвердило існування корупційної схеми у закупівлях харчування Міноборони.
Ця схема дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів, йдеться у повідомленні бюро. Недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.
"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових", – повідомили в Бюро.
Наявна схема закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні цін на ходові групи яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових. Для підтвердження фактів зловживань детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.
"Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю", – йдеться у повідомленні НАБУ.
- Справа з закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами тягнеться ще з весни 2023. Міністр оборони Олексій Резніков пішов у відставку в вересні, але цьому передувало ще одне журналістське розслідування про закупівлю для військових зимового одягу.
- Завищені ціни на харчування в Міноборони пояснювали тим, що в вартість уже закладено логістику, зокрема і в зони бойових дій. В окремих випадках було закладено і приготування їжі.
- Скандал із закупівлею харчування привів до того, що Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.
- Рахункова палата проаналізувала закупівлі Міністерства оборони і виявила, що воно в першому півріччі 2023 закуповувало продукти харчування за цінами на 30% вищими від споживчих. Відомство також не проводило аналіз вартості, не контролювало реальну кількість поставленої продукції, а 75% позицій каталогу продуктів взагалі не постачали частинам.