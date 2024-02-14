Кемерон у Мюнхені закликатиме до прискорення допомоги Україні

Британські посадовці не очікують військових проривів для України цього року, але впевнені, що Київ зможе принаймні втримати свої позиції.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорить з європейськими партнерами оборонну та фінансову підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки в п’ятницю.

Про це пише The Guardian.

Лондон не полишає надії, що Вашингтон погодиться на виділення фінансування Києву, і вважає, що адміністрація президента Джо Байдена “має свободу дій, щоб надати певну допомогу незалежно від Конгресу”.

Кемерон говоритиме про те, як європейські країни, включно з Польщею, можуть збільшити оборонне виробництво та прискорити плани передачі Україні надприбутків від російських активів, конфіскованих Європою.

Британські посадовці не очікують військових проривів для України цього року, але впевнені, що Україна зможе принаймні втримати свої позиції та почати відбудовувати свою економіку. Частково − завдяки збільшенню можливостей для відновлення морських зернових коридорів у Чорному морі після “відтиснення” російського флоту на схід.

Сполучення Королівство сподівається, що нові французькі ракети Scalp послаблять російську ППО та радіолокаційні засоби в Криму. А це є частиною поступового ослаблення російської переваги в повітрі.

“Експорт зерна зараз наближається до довоєнного рівня, очікується, що весь урожай України буде експортовано цього року, що допоможе додати 5-6% до доходів Києва та підштовхне зростання до понад 10% у 2024 році”, − пише видання.

Guardian додає, що стійкість України до російських атак протягом зими була кращою, ніж передбачали прогнози. Очікується, що протягом наступних двох тижнів більше європейських країн візьмуть на себе зобов’язання щодо двосторонніх гарантій безпеки, що є ознакою постійної підтримки, яка врівноважує все більшу загрозу ізоляції США.