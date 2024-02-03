Цьогоріч Мюнхенська безпекова конференція відбудеться без урядовців з РФ і Ірану

Цьогоріч на Мюнхенську безпекову конференцію, яка проходитиме я з 16 до 18 лютого, не запросили російських та іранських урядовців.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на DPA.
Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.
Також запрошення не отримали націоналістична та правопопулістська політична партія Альтернатива для Німеччини (АдН) і новостворена ліва популістська партія “Союз Сари Ваґенкнехт − здоровий глузд і справедливість”. Раніше на конференцію запрошували представників усіх партій, представлених у Бундестазі, але торік організатори відмовилися від такої практики.
У заході участь мають взяти загалом близько 50 лідерів країн та 100 міністрів.
- Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки.
- Учасниками конференції у 2023 році стали, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і віцепрезидент США Камала Гарріс.
- Тоді під час виступу на заході Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити постачання зброї для України.