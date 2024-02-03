Росіяни вночі завдали удару по зерносховищі на Полтавщині, – ОВА

Учора ввечері російські окупанти завдали ударів по Полтавській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено зерносховище. Частину урожаю втрачено.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", – повідомив очільник ОВА.
Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.
Ввечері 2 лютого російські окупанти атакували Полтавську область.