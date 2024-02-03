Росіяни вночі завдали удару по зерносховищі на Полтавщині, – ОВА

"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", – повідомив очільник ОВА.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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