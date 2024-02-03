​Час формулювати потреби фронту
​Час формулювати потреби фронту
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі завдали удару по зерносховищі на Полтавщині, – ОВА

Частину урожаю втрачено.

Росіяни вночі завдали удару по зерносховищі на Полтавщині, – ОВА
зерносховище
Фото: Полтавська ОВА

Учора ввечері російські окупанти завдали ударів по Полтавській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено зерносховище. Частину урожаю втрачено. 

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", – повідомив очільник ОВА. 

Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків. 

Ввечері 2 лютого російські окупанти атакували Полтавську область.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies