На Куп'янському напрямку відбувся перерозподіл сил та засобів ЗСУ, – командувач Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

За словами командувача Сухопутніх військ, оперативна обстановка на Куп'янському напрямку залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви.

Командувач заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки.

З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, Олександр Сирський віддав необхідні вказівки та провів перерозподіл сил та засобів на Куп'янському напрямку.

"Головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців", – зазначив командувач Сирський.