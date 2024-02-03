Головне за ніч та ранок суботи, 3 лютого: понад 40 відбитих штурмів на Авдіївському напрямку, бомбардування Куп'янська

Нічна дрон-атака, 77 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, удари по Полтавщині, пожежа на заводі "Лукойла" у Волгограді.

У суботу близько 6 години ранку російські окупанти вдарили ФАБами-500 по цивільній інфраструктурі Куп‘янська.

"Попередньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планіровання та корекції. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Триває ліквідація наслідків.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 77 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Уночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Ворог цілив по енергооб'єктах України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ворожих дронів.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще близько 880 російських окупантів, 10 ворожих танків та 26 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника склали близько 387 940 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Увечері 2 лютого російські окупанти атакували Полтавську область, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів”, - написав він, додавши, що, за попередньою інформацією, є влучання в Миргородському районі.

На щастя, минулось без постраждалих, уточнив Пронін.

Сьогодні вранці у Волгограді РФ внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Пожежу ліквідували, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Відомо, що атакований НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.

На піку загоряння площа пожежі становила 300 квадратних метрів. Попри це, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров відзвітував про начебто відбиття атаки безпілотників.

У Міноборони РФ заявили, що нібито над Волгоградською областю було перехоплено два БПЛА, ще чотири над Білгородською областю і один над Ростовською. Постраждалих внаслідок атаки немає.

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